Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide konuşan yazar İnci Aral, Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet ve cinayetlerini; katillerin psikolojisinden sistemdeki boşluklara kadar geniş bir çerçevede ele aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırladığı 'Edebi Kazılar' söyleşisinin bu ayki konuğu İnci Aral oldu. Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlenen programa okurlar, yoğun ilgi gösterdi.

Ayşen Işık'ın moderatörlüğündeki programda Aral'ın 'Verda'nın Ölümü' isimli romanı, kadına şiddet ve cinayetleri tartışıldı. Aral, toplumda bir salgın haline gelen şiddet olaylarının nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Cinayetlerin temelinde yatan en büyük sebebin kadınların boşanma veya ayrılma isteği olduğunu belirten Aral, toplumda tek başına yaşamını sürdüremeyen, bir kadına bağımlı yaşayan bazı erkeklerin, ayrılığı aileden dışlanma olarak gördüğünü ve bu durumun ölümcül bir öfke patlamasına yol açtığını ifade etti.

Aral, bu suçları işleyenlerin sadece eğitimsiz kişiler olmadığını; iyi eğitimli ve üst düzey mevkilerdeki erkeklerin de sistemdeki bağlantılarını kullanarak 'hafifletici sebeplerle' cezadan kaçabildiğine dikkat çekti.



Okurlarının yoğun isteği üzerine bu konuyu bir romana taşıdığını aktaran Aral, 14 yaşında okuduğu Tolstoy'un 'Kreutzer Sonat' adlı eserinden esinlendiğini söyledi.

Hikâyesinde, Güzel Sanatlar Bakanı olan Ata karakterinin, büyük vaatlerle kandırdığı başarılı sanatçı Verda'yı nasıl yok ettiğini işlediğini belirtti. Aral, cinayetin sadece fiziksel değil, bir kadını ruhen sakat bırakarak da işlenebildiğine dikkat çekerek, bu durumun en az bedensel ölüm kadar yıkıcı olduğu kaydetti.





Kadın cinayetlerinin magazinleşen haberlerden kurtarılıp gerçek nedenleriyle tartışılması gerektiğini ifade eden Aral, sistemin suçluları korumasına karşı durulması gerektiğini dile getirdi. Aral, kadınların hem bedenen, hem de ruhen korunması için adaletin tam anlamıyla sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.



Söyleşiyi izleyenlerin sorularını da yanıtlayan Aral, programın sonunda kitaplarını imzaladı.