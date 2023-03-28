Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden 100 bin imzayı aşarak adaylık başvurusu kabul edilen isimler belli oldu. Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'un ardından, 100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın da adaylığı resmileşti.

22 Mart 2023 tarihinde başlayan imza süreci sona erdi. Sürecin sona armesinin ardından açıklama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den geldi. Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir." dedi.

Yener, kurulda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenler için 22 Mart'ta başlayan teklifte bulunma sürecinin bugün saat 20.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

YSK Başkanı'nın açıklamasına göre adayların topladığı imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 661

Sinan Oğan: 111 bin 508

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 61

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

Yener, toplam 332 bin 156 seçmenin teklifte bulunduğunu dile getirdi.