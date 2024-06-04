İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün “Büyükçekmece’ye 25 yıl sonra Büyükşehir eli değdi” sözlerini hatırlatarak; “Büyükçekmece onun tarifiyle yıllar sonra ilk kez ilçesiyle, Büyükşehir’iyle iktidar olduğu bir dönem yaşadı. Yerin altını kazdıkça ne kadar yalnız bırakıldığını da gördük” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü ziyaret etti.

“GÜZEL ALTYAPI HİZMETLERİMİZ OLDU”

Yeni dönemde Başkan Akgün ve ekibine başarı dileklerini ileten İmamoğlu şöyle konuştu, “Bugün çok önemli, çok değerli bir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün. Yılların deneyimi ve sadece İstanbul’da değil Türkiye’de de yerel yönetici, belediye başkanı kimliği dendiğinde gerçekten akla gelen çok değerli bir insan, yerel yönetici, belediye başkanı. Bu kavramla biz yıllardır dayanışma içerisinde bir ilişkiye sahibiz. Beylikdüzü komşuluğundan başlayarak daha öncesinden ailevi buluşmalarımızdan, sohbetlerimizden de güçlenerek ama tüm sorumluluğumuzla, belediyeci kimliğimizle uzun zamandır bir aradayız. Büyükçekmece onun tarifiyle yıllar sonra ilk kez ilçesiyle, Büyükşehiri ile iktidar olduğu bir dönem yaşadı. Yerin altını kazdıkça ne kadar yalnız bırakıldığını da gördük son 5 yılda. Güzel altyapı hizmetlerimiz oldu. Güzelleştiren çok değerli hizmetlerimiz oldu ama diliyor ve istiyorum ki önümüzdeki 5 yıl Sayın Dr. Hasan Akgün’ün belediyecilik yaşamındaki en başarılı 5 yılı olsun. Her en başarılı 5 yıl ilçelerdeki, en başarılı İstanbul’un 5 yılı demektir. Bunu parti ayrım yapmaksızın herkes için söylüyorum. İnşallah güzel sonuçları hep birlikte bu 5 yılın sonunda Büyükçekmece halkıyla yine sağlarız. Az önce söylediğiniz problemlerin hafiflediği, çözüme kavuştuğu bir geleceği insanlarımızın önüne hep birlikte sunarız. Büyükçekmece halkının o kapsayan, kavrayan ve ekibin bir parçası olma duygusu, seçilmiş arkadaşlarınıza, siyasi yol arkadaşlarınıza aynı zamanda bütün bürokraside rol alan, aktif olan arkadaşlarınıza sizinle birlikte üstün başarılar dilerim.’’

“DAHA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPACAĞINIZA İNANCIMIZ TAMDIR”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İBB Başkanı İmamoğlu’na teşekkür ederek şunları söyledi: “Büyükçekmece’ye Büyükşehir eli ilk defa değdi 2019 seçimlerinden sonra Sayın Ekrem İmamoğlu ile. Sadece Büyükçekmece’ye değmekle kalmadı. 39 ilçeye eşit bir anlayışla yaklaşımınız Türk yerel demokrasisinde, İstanbul’da bir dönem başlatmıştır. Bunun için kutluyorum sizleri. Daha çok şeyler bekleniyor. Daha çok büyük işler yapacağınıza inancımız tamdır. 25 yıl ambargo altında çalışmış bir belediye başkanıyım ara vermeden. Bu altyapı hizmetleri İstanbul için yapılmıştır. Size, bize oy verip hizmet bekleyen halkımız için yapılmıştır. İnanılmaz işler yapıldı altyapıda. Şahsınıza, İSKİ Genel Müdürümüze, ekibine ve Büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyorum. Üstyapıda da gayet güzel işler çıkartıldı. 25 yıl ambargo altında yaşayan şehir, ambargo altında yapılan hizmetten sonra bunların gelmesi çok bariz olarak halk tarafından da algılandı. Halkımız adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yolumuz sizin ifadenizle tam yol ileridir. Çarşamba günü inşallah Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olacaksınız. Bu süreçte Büyükçekmece’den Hakkari’ye kadar bütün belediyelerimize eşit yaklaşacağınıza inancımız tam. Çünkü bunu İstanbul’da ispatladınız, sergilediniz. Bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği görevinizi de şimdiden kutluyorum.’’

İMAMOĞLU’NA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ziyaret kapsamında İBB ile Büyükçekmece Belediyesi’nin kurmay ve teknik heyetlerinin katımıyla Büyükçekmece’nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında ise Büyükçekmece Belediyesi personeli tarafından Başkan İmamoğlu’na sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üzerinde “Tam Yol İleri” sloganı yazan pastanın mumlarını üfledi.