İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu ile önce seçim otobüsüyle ilçe turu yaptı, ardından Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde halk buluşmasına katıldı. CHP milletvekili Fethi Açıkel’in eşlik ettiği İmamoğlu ve Erdoğdu hem ilçe turunda hem de halk buluşmasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Buluşmada, İmamoğlu ve Erdoğdu birer konuşma yaptı. Alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen İmamoğlu, “Hepimiz dilimize dikkat edeceğiz. Çünkü bizi, çocuklarımız dinliyor. Bizi, annelerimiz dinliyor. Şu sözünü dinletemeyen, dinletmek isteyen, parmak gösteren var ya sözünü dinletmek isterken bağıran, çağıran, bazen de küfür eden şunu söyleyen, bunu söyleyen… Allah onlardan esirgesin çocuklarımızı. Biz tatlı dille, güzel dille konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

“Geçen gün rakibim, dersine çalışmayan rakibimin bir konuşmasını dinledim” diyen İmamoğlu, “Dersine hiç çalışmıyor. Diyor ki; ‘Seçimde öyle bir zafer kazanacağız ki, şehit aileleri bayram edecek!’ Bak, bak, bak. Yahu sanki biz, düşman ordusuyuz da bir savaş ilan etti. Allah, akıl versin sana. Hani, hatırlayın; ‘İstanbul'u alınca Filistin, Gazze kazanacak’ diyordu. Şimdi de şehitlerimizi ve gazilerimizi sürecin içerisine dahil etmeye kalkıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim buradan, dersine çalışmayan, ithal aday. Bak söylüyorum; tepetakla gidiyorsun. 31 Mart'ı çıkartabilir misin? Emin değilim” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul güzergahında yapılan ihaleleri gündemine alan İmamoğlu, “Gizli gizli de değil, yine yangından mal kaçırır gibi, 6 milyar liralık ihaleler yaptılar beton kanal güzergahında. Bir de ithal aday diyor ki, ‘Beni şantiyelerde göreceksiniz.’ Doğru. Ama İstanbul metrolarının şantiyelerinde değil, senin niyetin, beton kanalın şantiyelerinde şantiye şefi olmak. Ama seni biz oraya şantiye şefi de yapmayacağız. Çünkü milletçe biliyoruz ki; biz, İstanbul'a o ihanet projesini, Kanal İstanbul proje yaptırmayacağız” dedi.

“İstanbul, öz güvenli bir yönetim ister” diyen İmamoğlu, “İradeleri Kanal İstanbul'da da yok. Kent lokantasında da yok. Siz, bu memleketin öğrencilerinin cebinde para bırakmadınız. Emeklilerini yoksullaştırdınız. Onun için açıyoruz biz bunları. Ama o; gençlerin, emeklilerin gözlerinin içine baka baka gerçek düşüncesini söyleyemez. Bakın, ‘Açacağım’ dese fırça yer. Niye biliyor musunuz? Ekonominin kötü olduğu ortaya çıkar, bu sefer yukarıdan fırça yer. Onun için diyemez. Onun için diyemiyor. O malum kişiyi kızdırır. İstanbul'u yönetecek olanın gözü de kulağı da Ankara'da değil, vatandaşta olacak. İstanbul’u yönetecek olanın pusulası halk olacak, bir kişi değil. İstanbul'u yönetecek olanın aklı da gözü de kulağı da pazarda olacak, sokakta olacak, esnafla olacak; saraylarda maraylarda değil” şeklinde konuştu.

“Onlar, göreve gelirken de giderken de garip cümleler kuruyorlar” diyen İmamoğlu, “‘Tensipleriyle’ geliyorlar, ‘affederse’ gidiyorlar. Biz ise, milletin iradesiyle gelir, milletin iradesiyle gideriz. Siyasi hesaplarla, kurgularla, kumpaslarla hareket edenlere, size masallar anlatanlara itibar etmeyin. Önünüzde sadece iki seçenek var; İstanbul ya ihmal, israf, ihanet devrine dönecek ya da icraat, hizmet, yatırım yolunda yürüyecek. Önünüzde iki seçenek var; İstanbul ya yeniden ayrımcılığın, partizanlığın pençesine düşecek ya da adalet ve kardeşlik yolunda ilerleyecek. Bakın, önünüzde iki seçenek var; İstanbul ya tam gaz geri ya da tam yol ileri diyecek” ifadelerini kullandı.