İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’e gazi ve mareşallik unvanlarının verilişinin 103’ncü yılına denk gelen “19 Eylül Gaziler Günü”nde, farklı derneklere üye 12 gazi ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Türkiye Muharip Gazileri Derneği, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, 15 Temmuz Derneği ile Emekli Subaylar Derneği başkan ve yöneticilerini, Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın eşlik ettiği İmamoğlu, vatan savunmasında yaralanarak gazi unvanını alan konuklarına, şu sözlerle seslendi:

“SİZLERE EN GÜZEL HİZMETLERİ SUNABİLMEDE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

“Sizin varlığınızı, madalyalarınızı, o üniformanızı gördüğünüzde her zaman heyecan duyuyoruz. Sağlıklı ve o mağrur duruşunuz, bizi elbette çok gururlandırıyor. Bu bağlamda, biz de İBB olarak, elbette ki bu şehirde var olan gazilerimize en iyi ve en güzel hizmetleri sunabilmede gayret gösteriyoruz, hassasiyet gösteriyoruz ve bu, bizim sorumluluğumuz. Elbette ki şehit ailelerimizi de bu kapsamda çok önemsediğimizi ve bunun bizim asli sorumluluğumuz olduğunu da sizle paylaşmak isterim. Özellikle gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Geçmişten bugüne bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, hayatta olmayanları rahmetle anarken, sizin gibi onları temsil eden hemşerilerimize, büyüklerimize de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz.”

İmamoğlu, “Bugüne kadar gaziliğimizi, sizin başkanlığınızdaki gibi hiçbir zaman yaşayamadık. Biz, bugüne kadar görmediğimiz şeyleri gördük. Onun için teşekkür etmek istiyoruz” diyen gazilere, “Ne mutlu bize. Bir teşekküre ihtiyacınız yok. Tamamı bizim sorumluluğumuz” şeklinde karşılık verdi.