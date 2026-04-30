Gebze Teknik Üniversitesi'ne konuk olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay misyonu deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre Merkezi'nde öğrencilere sunumunu gerçekleştirdi. Gezeravcı, tecrübelerini akademik atmosferde GTÜ öğrencilerine aktardı.

Etkinlik öncesinde GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif damla Arısan, Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve Prof. Dr. HasariÇelibi tarafından karşılanan Gezeravcı, kampüsün bilimsel altyapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Karşılamanın ardından Kongre Merkezi'ne geçen Gezeravcı, burada Türkiye'nin uzay vizyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) çalışmaları içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Gezeravcı, Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olmanın gururunu vurgulayarak, 'Burada, Türkiye'nin teknolojik geleceğini inşa edecek gençlerle bir arada olmak çok kıymetli. Uzay bir varış noktası değil, yeni bir başlangıçtır.' dedi. Programın sonunda öğrencilerin merak ettiği teknik detayları yanıtlayan Gezeravcı'ya, üniversite yönetimi tarafından günün anısına hediye takdim edildi.