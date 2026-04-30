Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk' sergisinin açılışına katıldı.

ANKARA (İGFA) - MEB'e bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonundan oluşan 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk' sergisi, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde açıldı.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende kurdele, Bakan Tekin ve Piotrovskiy tarafından kesildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından gönderilen mesajda, serginin Anadolu'nun kültürel mirasını ve Osmanlı zarafetini uluslararası bir platforma taşıdığı vurgulandı. Mesajda çeyiz geleneğinin Türk kültüründeki önemine dikkat çekilerek, bu tür kültürel etkinliklerin ülkeler arasında etkileşimi güçlendirdiği ifade edildi.

Açılışta konuşan Bakan Tekin, Ermitaj Müzesi'nin dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olduğunu belirterek, serginin burada açılmasının Türkiye'nin kültürel diplomasi vizyonu açısından anlamlı olduğunu söyledi. Tekin, çeyiz kültürünün aile yapısı ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne de dikkat çekti. Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy ise Türk kumaşları ve el sanatlarının büyük bir değer taşıdığını belirterek serginin kültürel açıdan önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 80'den fazla eserin yer aldığı sergide; Osmanlı ve Anadolu dönemine ait gelinlikler, ipek ve kadife bohçalar, dival işi işlemeler, takılar ve geleneksel yaşam kültürünü yansıtan çeşitli objeler sergileniyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 'Gelin Hazineleri' sergisinin 26 Temmuz'a kadar Ermitaj Müzesi'nde ziyaret edilebileceği bildirildi.

Koleksiyonun ilerleyen dönemde farklı ülkelerde de sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor.