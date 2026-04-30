Konya Ticaret Odası'nın düzenlediği istişare toplantısında sektör temsilcileri sorun ve taleplerini dile getirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO), üyeler ve sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda KTO 64. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi ile toplantı, Meclis Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirterek, düzenlenen buluşmaların hem sektörler hem de Konya iş dünyası açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Küresel ekonomik gelişmelere de değinen Öztürk, savaşlar, jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki kırılmaların ekonomiyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Türkiye'nin bu zorlu sürece rağmen üretim gücü ve ihracat performansıyla yoluna devam ettiğini belirten Öztürk, enflasyonla mücadelede tüm sektörlerin sorumlu hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Yiyecek ve içecek hizmetleri sektörünün, hem tüketiciyle doğrudan temas etmesi hem de fiyat oluşumlarına etkisi nedeniyle kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Öztürk, sektörün bugüne kadar sergilediği dengeli yaklaşımın ekonomik istikrara katkı sağladığını söyledi. Konya'nın bu alanda güçlü bir altyapıya ve köklü bir kültüre sahip olduğunu belirten Öztürk, işletmelerin sadece ekonomik değil, kentin marka değerine de katkı sunduğunu dile getirdi.

KTO 64. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Kemal Duygu ise bu tür toplantıların sektör sorunlarının çözümü açısından önemli olduğunu belirterek, çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Toplantının sonunda KTO üyeleri söz alarak sektörle ilgili sorunları, talep ve önerilerini paylaştı.