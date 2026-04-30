Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Dünya Dans Günü'nü birbirinden renkli performanslarla kutladı. Farklı disiplinlerden dansçılar sahnede yeteneklerini sergilerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde müzik ve dans dolu bir geceye ev sahipliği yaptı. Pancar Deposu'nda gerçekleşen etkinlikte belediye bünyesindeki öğrenciler, üniversite toplulukları ve özel dans okulları aynı sahnede bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve eşi Nihal Şahin, Mahmut Demiröz ve eşi Neşe Özdemir de katıldı.

Gecede modern danstan halk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede performanslar sergilendi. Tango, salsa, bachata, caz, modern dans, show dans, chacare ve solo dans gösterileri ilgi gördü. Koreografilerle izleyiciler, dansın ritmini takip etti.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer'i her zaman kültürün, sanatın ve sporun başkenti olarak tanımladıklarını ve kentin çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıdıklarını ifade etti. Dansçıları kutlayan Şahin, 'İlerleyen dönemde bu dans günü etkinliklerimizi bir adım daha yukarı taşıyarak dans festivaline dönüştürmek istiyoruz' dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz de sanatçıların ve eğitmenlerin heyecanına ortak oldu. Tüm katılımcıların sahneye çıktığı etkinliğin sonunda Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, eşi Neşe Demiröz ile piste çıkarak dans etti.