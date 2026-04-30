Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın Bursa turizmine yönelik müjdelerini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Yıldırım'da hayata geçirilecek olan ve belediyenin bütçesinden çıkmadan yapılacak Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya'nın da katıldığı toplantıda proje hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin belediyeye 0 maliyetle yapılacağını kaydetti.

Bu çok önemli bir detay:

Yıldırım'da bir yandan kültür merkezleri, bir yandan kentsel dönüşüm projeleri, diğer yandan halkın refahına yönelik projeleri hayata geçiren Oktay Yılmaz'ın belediye bütçesine dokunmadan hayata geçirdiği ve geçireceği projeleri görünce takdir etmemek mümkün değil.

800 kişilik bir konferans salonu, iki adet 250 kişilik nikâh salonu, 160 kişilik serbest kullanım alanı ve devasa otoparkı ile hem bölgenin en önemli ihtiyacını karşılayacak, hem de Tapu Dairesi'ndeki otopark sorununa çözüm bulunmuş olacak Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi sayesinde:

İnşaat maliyetinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğuna dikkat çeken Oktay Yılmaz, 2 yıl içerisinde projenin tamamlanacağını müjdeledi.

Emeği geçen herkese Yıldırım ve Bursalılar adına teşekkür ederiz.

Bir yandan projeleri aralıksız sürdüren Oktay Yılmaz, turizm açısından da güzel haberler verdi.

Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı da olan Oktay Yılmaz, turizm ve tanıtım açısından yurt dışı ve yurt içi fuarlara katılım sağladıkları, açtıkları stantlarla Bursa'yı en iyi şekilde tanıttıklarını ifade etti.

'Kapadokya'da üzerinde balon ve Kapadokya'yı tanıtan figürlerin olduğu tişörtler basılarak satılıyor. Bursa, bu konuda ne yapıyor?' sorumuza Oktay Yılmaz, 'Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği olarak yakın zamanda Bursa figürlerini tanıtıcı çalışmaları hayata geçireceğiz. Bursa'nın turizmde daha ileriye gitmesi için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Turizm ile sadece oteller değil, Bursa esnafı da kazanıyor. Orta Doğu'da yaşanan savaş her sektörde olduğu gibi turizmi de derinden etkiliyor.

Bu yüzden yerli turiste yönelik çalışmaların artması, tanıtım konusunda yapılacak önemli hamleler, Bursa turizmini şahlandıracaktır.

Umuyorum Bursa, turizmde hak ettiği değerleri görür ve kazanır.

