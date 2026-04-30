İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Genel Merkezi iş birliği ile yürütülen 'Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi' projesi kapsamında rehber öğretmenlere yönelik eğitim programı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'deki programa; İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir Yeşilay Şube Başkan Vekili Giray Kırım, İzmir ilçelerinden gelen rehber öğretmenler ve Yeşilay temsilcileri katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, günümüzde bağımlılıkla mücadelenin giderek daha önemli hâle geldiğini vurguladı. 'Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi' projesinin, öğrencilerin sağlıklı yaşam becerileri kazanmalarını ve doğru alışkanlıklar kazanmalarınıamaçladığını ifade etti. Projenin pilot uygulamasının İzmir'de başlatıldığını ve ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Rehber öğretmenlerin bu süreçteki kritik rolüne dikkat çeken Çatalkaya, eğitimlerin iş birliği ve bilgi paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde davranış eğitiminin önemine vurgu yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Program kapsamında, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil; duygusal, sosyal ve davranışsal gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi' projesi ile öğrencilerin sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi, riskli davranışlardan korunmalarının desteklenmesi ve okullarda güçlü bir psikososyal dayanıklılık kültürünün oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Eğitim programında, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Kırlı tarafından bağımlılık alanında önleyici çalışmalar ve sağlıklı yaşam becerileri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen eğitimde, saha deneyimleri ve bilimsel veriler ışığında önemli bilgiler paylaşılırken, soru-cevap tekniğiyle konu derinlemesine ele alındı.