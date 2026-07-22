TÜİK'in 2026 yılı Ocak-Mart dönemi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 11,5 milyon kişi yurt içinde seyahate çıktı. Seyahat sayısı yüzde 12 artarken, yerli turistlerin toplam harcaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 yükselerek 102,3 milyar TL'ye ulaştı. Seyahatlerin büyük bölümü ise yakınları ziyaret amacıyla gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizm İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Bir ve daha fazla geceleme içeren yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine yükseldi.

Yerli turistler söz konusu dönemde toplam 73 milyon 622 bin geceleme gerçekleştirirken, ortalama geceleme süresi 5,2 gece olarak hesaplandı.

Yurt içi seyahat harcamaları da dikkat çekici şekilde arttı.

Yerli turistlerin toplam harcaması, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artışla 102 milyar 312 milyon TL'ye ulaştı. Harcamaların 94,6 milyar TL'sini kişisel, 7,8 milyar TL'sini ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.

Toplam harcamalarda en büyük payı yüzde 30,9 ile yeme-içme, yüzde 27,6 ile ulaştırma ve yüzde 12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları aldı. Özellikle giyecek ve hediyelik eşya harcamalarındaki yüzde 62,2'lik artış öne çıktı.

Seyahatlerin en önemli nedeni yüzde 68,1 ile yakınları ziyaret oldu. Bunu yüzde 22,3 ile gezi, eğlence ve tatil, yüzde 4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler izledi.

Konaklama tercihlerinde ise arkadaş veya akraba evi açık ara ilk sırada yer aldı. Bu kapsamda 59,2 milyon geceleme gerçekleşirken, otel 5,7 milyon geceleme ile ikinci, kendi evi ise 5,5 milyon geceleme ile üçüncü sırada yer aldı.