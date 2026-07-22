Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği meydanlar, millet bahçeleri ve doğal yaşam alanları, yalnızca dinlenme noktaları olmanın ötesine geçerek kültürün, sanatın, sporun ve sosyal yaşamın merkezi haline geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında oluşturulan ortak yaşam alanları; konserlerden festivallere, spor etkinliklerinden açık hava gösterimlerine kadar yıl boyunca binlerce vatandaşı ağırlayarak, 7'den 70'e herkese vakit geçirebileceği yeni buluşma noktaları sunuyor.

MİLLİ İRADE MEYDANI ŞEHRİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alanıyla kentin en büyük meydanlarından biri olan İzmit Milli İrade Meydanı, kısa sürede Kocaeli'nin sosyal yaşamının merkezi haline geldi. Özel günlerde düzenlenen festivaller, konserler ve birçok kültürel organizasyona ev sahipliği yapan meydan, günün her saatinde canlılığını koruyor. Kütüphanede kitap okuyan gençlerden kaykay ve paten yapan çocuklara, bisiklet kullanan vatandaşlardan ailelere kadar her kesimin buluştuğu meydan, Kocaeli'nin yaşayan kamusal alanlarının en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

KENT MEYDANLARI SOSYAL HAYATIN KALBİ OLDU

İzmit Kent Meydanı da yıl boyunca dev ekranda yayımlanan milli maçlar, iftar programları, alışveriş festivalleri ve çeşitli kamusal organizasyonlarla vatandaşların buluşma noktası oluyor. Gebze Kent Meydanı ise ilçenin sosyal yaşamına yön veren önemli merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. İzmit'te gerçekleştirilen birçok kültürel ve sosyal etkinlik, Gebze'de de vatandaşlarla buluşuyor. Bu yönüyle hem İzmit hem de Gebze'nin meydanları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

ŞEHRİN YENİ CAZİBE MERKEZİ: FUAR PARK

Kocaeli'nin dört bir yanında hizmet veren millet bahçeleri de vatandaşların günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirdi. Eski fuar alanının dönüşümüyle hayata geçirilen ve 'Fuar Park' olarak da bilinen İzmit Millet Bahçesi; yürüyüş yolları, etkinlik alanları, kütüphane, spor alanları, kafeler ve Kocaeli Akvaryumu ile şehrin en yoğun ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi. Düzenlenen 'Karneval' etkinlikleriyle binlerce kişiyi ağırlayan millet bahçesi, bugün birçok vatandaşın hafta sonu ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

MİLLET BAHÇELERİ YENİ YAŞAM KÜLTÜRÜ OLUŞTURDU

Kentin dört bir yanına konuşlanmış olan; Darıca, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Seymen Millet Bahçeleri ile Derince Sağlıklı Yaşam Parkı da ailelerin güvenle vakit geçirdiği, çocukların oyun oynadığı, spor tutkunlarının yürüyüş ve koşu yaptığı yaşam alanları olarak dikkat çekiyor. Özellikle koşu kulüpleri ve sporseverler, modern parkurları ve doğal atmosferi sayesinde bu alanları düzenli olarak kullanıyor. Günün her saatinde yaşayan bu alanlar, Kocaeli'nin aktif şehir kimliğine önemli katkı sunuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE KÜLTÜR VE EĞLENCE

Kentin önemli cazibe merkezlerinden Ormanya ve Kuzuyayla da dört mevsim düzenlenen etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ormanya'da gerçekleştirilen açık hava sinemaları, kamp organizasyonları ve aile etkinlikleri vatandaşlara doğayla iç içe farklı deneyimler sunarken, Kuzuyayla da doğa yürüyüşleri, keşif rotaları ve sosyal etkinliklerle şehrin önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

HERKES İÇİN ORTAK YAŞAM ALANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın seçim beyannamesinde vurguladığı 'Kocaeli'ye yeni cazibe alanları kazandırmak ve herkes için ortak yaşam alanları üretmek' hedefi doğrultusunda kente kazandırılan meydanlar, millet bahçeleri ve yaşam alanları, Kocaeli'nin sosyal hayatına değer katmayı sürdürüyor. Her yaştan vatandaşa hitap eden bu alanlar, Kocaeli'yi etkinliklerin dört mevsim devam ettiği örnek şehirlerden biri haline getiriyor.