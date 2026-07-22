Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), üniversite tercih sürecindeki aday öğrencileri ve ailelerini 28-29 Temmuz tarihlerinde Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenecek 'BTÜ Tercih Günleri' etkinliğinde ağırlayacak.

BURSA (iGFA) - BTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen BTÜ Tercih Günleri, 28-29 2026 Temmuz tarihlerinde 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca fakülte ve bölüm stantlarında görev alacak akademisyenler, aday öğrencilerin eğitim programları, kariyer olanakları ve mesleki gelişim süreçlerine ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Adaylar ve aileleri ayrıca BTÜ'nün araştırma odaklı eğitim modeli, modern laboratuvar altyapısı, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), çift ana dal ve yan dal olanakları, Erasmus başta olmak üzere uluslararası değişim programları, burs imkânları, öğrenci kulüpleri, sosyal ve sportif faaliyetler ile kampüs yaşamına ilişkin kapsamlı bilgi edinebilecek.

REKTÖR ÇAĞLAR'DAN ADAY ÖĞRENCİLERE DAVET

Üniversite tercihi yapacak tüm aday öğrencileri ve ailelerini BTÜ Tercih Günleri'ne davet eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 'Üniversite tercihi, gençlerimizin geleceklerini şekillendirecek en önemli kararlardan biri. Bu süreçte adaylarımızın tercih edecekleri üniversitenin sunduğu eğitim ortamını, akademik kadrosunu ve imkânlarını yakından tanımalarını önemsiyoruz. Bu anlayışla, yenilikçi ve öncü bir devlet üniversitesi olarak daha ziyade özel üniversitelerin uyguladığı tercih günleri etkinliğini geleneksel olarak yıllardır düzenliyor ve aday öğrencilerimizi akademisyenlerimizle birebir buluşturuyoruz. 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz BTÜ Tercih Günleri'nde gençlerimiz ve aileleri, merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını doğrudan akademisyenlerimizden alırken, üniversitemizin eğitim anlayışı ve kampüs yaşamını da yakından tanıma fırsatı bulacak. Tüm adaylarımızı ve ailelerini 28-29 Temmuz tarihlerinde Mimar Sinan Yerleşkemize bekliyoruz' dedi.

'YALNIZCA MEZUNİYETE DEĞİL KARİYERE DE HAZIRLIYORUZ'

BTÜ'nün araştırma odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerini yalnızca mezuniyete değil, kariyerlerine de hazırladığını vurgulayan Rektör Çağlar, 'Tescilli BTÜ Kariyer Modelimiz ile öğrencilerimiz eğitimleri sırasında mentörler eşliğinde kendilerini geliştiriyorlar. İşletmede Mesleki Eğitim Programımız (İMEP) sayesinde sektörlerin içinde yer alarak teorik bilgilerini uygulamayla pekiştiriyor, mezun olmadan iş dünyasıyla güçlü bağlar kuruyor ve işbaşı yapabiliyorlar. Kariyer Modelimizin en somut çıktısı, mezunlarımızın %90'ının ilk senelerinde kendi alanlarında istihdam edilmeleridir. Güçlü akademik kadromuz, son teknoloji laboratuvarlarımız, araştırma altyapımız, sanayi ve sektörlerle kurduğumuz yakın iş birlikleriyle öğrencilerimize yalnızca bir diploma değil, geleceğe güvenle başlamalarını sağlayacak donanım kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.