İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle geleceği değiştirecek çocukların tarım eğitimleri ile değişimin parçası olması amacıyla düzenlediği 'Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri' başlığıyla 24 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenen Yaz Okulu Programı tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk'ta yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar toprağın ve üretimin kadim bilgisiyle buluştu.

'Tohum ve Toprak', 'Bitki Yetiştirme', 'Arılar ve Doğa Haritası', 'Gıda Güvenliği' başlıklarında düzenlenen eğitimlere çok sayıda çocuk katıldı.

ÇOCUKLAR ÜRETİM SÜRECİNİ UYGULAMALI OLARAK DENEYİMLEDİ

Eğitim programı kapsamında ilk hafta düzenlenen Tohum ve Toprak eğitiminde katılımcı çocuklar, toprağın oluşumu ile tohumun büyüme ve gelişme süreçleri hakkında detaylı bilgi edinirken, eğitimin uygulama bölümünde Efes Tarlası Yaşam Köyü'ndeki plantasyon alanına biber dikti.

İkinci hafta düzenlenen Bitki Yetiştirme Atölyesi'nde bitkilerin gelişimi, büyümesi ve bitki hastalıklarına yönelik doğal çözümler anlatılırken, katılımcı çocuklar soğuk kompost atölyesine de katıldı.

Üçüncü hafta gerçekleştirilen Arılar ve Doğa Haritası eğitiminde ise doğanın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan arılar ve ekosistemdeki rolleri çocuklara aktarıldı.

GIDA GÜVENLİĞİ VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ KAZANDILAR

'Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri' kapsamında gerçekleştirilen son hafta eğitimlerinde çocuklar, Gıda Güvenliği başlığı altında tükettikleri gıdaların topraktan sofraya uzanan yolculuğunu, sağlıklı gıda seçimlerini ve gıda ürünlerinin etiketlerini doğru okumayı öğrendi.

Eğitimde ayrıca evlerde tüketilen organik atıkların geri dönüşümü anlatılarak bokaşi kompost sisteminin kullanımı hakkında bilgi verildi. Program sonunda katılımcı çocuklara bokaşi kompost seti hediye edildi.