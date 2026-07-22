İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mahalle Bostanlarında üretim yapan kadınlarla Kadifekale'de kurulan kahvaltı sofrasında bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Kadınlarla sohbet eden Başkan Tugay, daha sonra birlikte hasat yaparak üretimin mutluluğunu paylaştı. Mahalle Bostanlarının sayısını artıracaklarını belirten Tugay, 'İnsanlarımızın güler yüzünü görmek her şeye değer. Daha çok insanın doğayla ve birbirleriyle buluşacağı alanlar oluşturacağız' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadifekale, Meriç, Mustafa Kemal ve Fırat Mahalle Bostanlarında üretim yapan kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile kahvaltı programında bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, belediye bürokratları, 200'ü aşkın kadın ve çocuğun katıldığı buluşmada üretici kadınlar, hasat ettikleri sebzeleri ve bu sebzelerden hazırladıkları ürünleri Başkan Tugay'a ikram ederek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadınlarla sohbet eden Başkan Tugay, daha sonra Kadifekale Mahalle Bostanı'nda yazlık ürünlerin hasadına katıldı. Program, kadınlar ve çocuklarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

'MAHALLE BOSTANLARINI BÜYÜTECEĞİZ'

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mahalle Bostanlarının kent yaşamına kattığı değere dikkat çekerek şunları söyledi:

'Benim için çok mutluluk verici bir tablo oldu. İnsanlarımızın güler yüzünü görmek her şeye değer. Bu tür alanları büyütmek ve çoğaltmak, insanların daha fazla sosyalleşmesini, yaşamdan keyif almasını ve güzel vakit geçirmesini sağlamak için yeni kararlar alıyoruz. Çok şey yapacağız, çok şey yapmaya devam edeceğiz'

'TOPRAKLA BULUŞUYORUZ'

Mahalle Bostanı'nda üretim yapan kadınlardan Pınar Yıldız, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bir yıldır ekim yapıyorum. Bostanımız çok güzel. Burada düzenlenen etkinliklerden ve hayata geçirilen projelerden çok memnunuz. Toprakla buluşuyor, yeni dostluklar kuruyoruz. Yapılan sağlık taramaları da bizim için büyük bir avantaj. Ayrıca pazardan alacağımız birçok ürünü de buradan karşılıyoruz. Sebzelerin büyüdüğünü görmek bizi mutlu ediyor; bu üretim aile bütçemize de ekonomik katkı sağlıyor. Yetiştirdiğim biberlerle turşu yapıyorum, ürünlerimi mahalledeki arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Bu projeden çok memnunuz, Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.



'HAFTA SONLARI BOSTANI ÖZLÜYORUZ'

Yurdagül Eren ise 'Bu sene kış ve yaz ürünlerini diktim. Genelde biber, patlıcan, fasulye, salatalık yetiştiriyorum. Burası benim için terapi gibi oldu. Toprakla uğraşmayı seviyorum. Sosyalleştik, yorgunluk attık. Sadece ürün toplamıyoruz, işimiz bittikten sonra oturup hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. Eğlenceli vakit geçiyor. Hatta hafta sonları burayı özlüyoruz' diye konuştu.



'SEVİNÇTEN UÇUYORUZ'

Mahalle Bostanı'nda üretim yapan Vetha Eyaz ise, 'Çok mutluyuz. Buraya gelip hem üretim yapıyor hem de güzel vakit geçiriyoruz. Burada kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ektiğimizi biçiyoruz, yetiştirdiğimiz ürünleri topluyoruz. Sevinçten uçuyoruz. Bir biberin bile büyüdüğünü görmek bizi mutlu ediyor. Biber, patlıcan ve kavun ektik' ifadelerini kullandı.