Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık yayımladığı mesajında; “Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, şüphesiz bizim en değerli hazinelerimizdir. Yaşlılık, her insan için değişik mana ve önem ifade etmekte olup bu yönüyle hayatın çok özel bir dönemidir. Ömürlerinin büyük kısmını, topluma ve ülkemize hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde, hayatlarının sonuna kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde, bakım talep etme hakları vardır. Toplum olarak da şayet geleceğe daha umutlu bakmak istiyorsak çocuklarımıza, büyüklerimize göstermemiz gereken sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmak zorundayız.Bunun için de insan yaşamının en kıymetli dönemi olan yaşlılık döneminde bulunan insanlarımızın hatırdan hiç çıkarılmadan, layık oldukları ilgi ve saygı ile karşılandıkları bir ortamı sağlamak, bizlerin asli görevleri arasında yer almaktadır. Herkesin elbet bir gün yaşlanacağı ve gelecekte onların yerine geçeceğimizi daima aklımızda tutmamız gerekir. Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde olması mümkün değildir. Yaşlılara gösterilen önem ve onların sıkıntılarının çözümü için gösterilen çaba o toplumun uygarlık göstergesinden biridir. Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan en büyük hazinemiz, yaşlılarımızın “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü”nü kutluyor, huzur içerisinde sağlıklı bir ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak: igf