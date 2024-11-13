İletişim Başkanlığı, “4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27 bin 900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi" iddialarına yönelik açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Açıklamada, “4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi." paylaşımlarının dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirtildi.

Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.