Erkanb ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir eyleme imza attı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) öncülüğünde düzenlenen araç konvoyuna yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar, araçlarını Türk ve Filistin bayraklarıyla donatarak güçlü bir görsel mesaj verdi. Basın açıklamasının ardından konvoy halinde yola çıkan grup, Üçkuyular İskelesi'ne doğru hareket etti.

İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik, yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Gazze'de açlığın bir silah haline getirildiğini, şehirlerin yıkıldığını ve sivillerin hedef alındığını ifade eden Çevik, yaşananların insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

Çevik, Filistinlilere yönelik 'idam yasası'na da tepki göstererek, bunun bir hukuk düzenlemesi değil sistematik bir yok etme planı olduğunu vurguladı. Adil yargılanma hakkının ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Çevik, uluslararası kamuoyunun sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası kurumlara çağrıda bulunan Çevik, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm kuruluşların bu tür uygulamalara karşı net tavır alması gerektiğini dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, birlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, katılımcılar Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha güçlü şekilde ifade etti.