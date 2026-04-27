Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak ve yürüyemeyecek durumdaki hastalar için sunduğu Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, 2026 yılının ilk üç ayında 13 bin 699 vatandaşa ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet, kent genelinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, en az 24 saat önceden 153 Çağrı Merkezi'ne başvurmaları yeterli oluyor. Komuta merkezinde değerlendirilen talepler doğrultusunda yönlendirilen ambulanslar, kısa sürede hastaların adreslerine ulaşıyor.

İLK ÇEYREKTE YOĞUN TALEP

2026 yılının ilk üç ayında hizmetten yoğun şekilde yararlanıldı. Bu dönemde toplam 13 bin 699 hasta, sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldı. Tedavileri tamamlanan hastalar ise evlerine geri nakledildi. Hizmet, vatandaşlar ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

İL DIŞI NAKİLLER DE SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, il içi nakillerin yanı sıra il dışı hasta nakillerini de sürdürüyor. İl sınırları içindeki nakiller ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, il dışı nakiller belirlenen tarifeye göre yapılıyor. 2026'nın ilk çeyreğinde 268 hasta, il dışındaki sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldı.

7/24 KESİNTİSİZ HİZMET

Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren Hasta Nakil Ambulans Birimi'nden yararlanmak isteyen vatandaşların, hastane randevularını gidiş ve dönüş olacak şekilde en az 24 saat önceden 153 hattına bildirmesi yeterli oluyor. Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında vatandaşlara kesintisiz destek sağlamayı sürdürüyor.