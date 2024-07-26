Google, hava lojistiği taşımacılığından kaynaklanan emisyonları azaltmak için DHL Express GoGreen Plus hizmetini kullanacak ve Sürdürülebilir Havacılık Yakıtına (SAF) yatırım yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın lider lojistik şirketi DHL ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanan DHL Express GoGreen Plus hizmetinden yararlanmak üzere iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Google’ın hava kargo taşımacılığındaki mevcut karbonsuzlaştırma teknolojilerini teşvik etme çalışmalarının bir parçası olan bu girişim, Google’ın Cihazlar ve Hizmetler iş birimindeki cihazlarının Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında ekspres olarak taşınmasını içeriyor.

DHL Express CEO'su John Pearson, "SAF'ı uluslararası ağımızda kullanarak, uzun süredir iş ortağımız olan Google'a, GoGreen Plus hizmetini sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmanın ve Google'ın anlamlı yatırımının, başka şirketleri de aynı inisiyatifi almaya ve sürdürülebilir havacılık yakıtının kullanıldığı düşük emisyonlu ulaşım hizmetlerine geçişi sağlamaya teşvik edeceğine inanıyoruz” dedi.

Google Küresel Taşımacılık Direktörü Omar Molina, Google olarak 2030 yılına kadar faaliyetlerimiz ve değer zincirimiz genelinde net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik bir hedef belirlediklerini belirterek, "Google cihazlarını dünyanın dört bir yanına taşıma şeklimizi optimize etmek, bu yolculuğun önemli bir parçası. Bu nedenle, net sıfır tutkumuzu paylaşan DHL gibi ortaklarla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. SAF programı da bu doğrultuda atılan büyük bir adım” dedi.

Google ve DHL Express arasındaki görüşmeler, Nisan 2023'te düzenlenen ve daha temiz, daha yeşil lojistiği tartışmak amacıyla önemli karar alıcıları, fikir liderlerini ve paydaşları bir araya getiren DHL Sürdürülebilir Lojistik Dönemi Küresel Zirvesi sırasında başladı.

Zirvedeki konuşmaları temel alan Google, geçtiğimiz haziran ayında başlatılan SAF çerçevesindeki dört aylık bir pilot projede DHL Express ile iş birliği yaptı. Pilot projenin başarısı, Google’ın DHL Express ile olan ortaklığını genişletmesini ve gelecekteki operasyonları için GoGreen Plus hizmetinden faydalanma kararı almasını sağladı.