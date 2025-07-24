İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, medya emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Başkan Demir, artık yerel medyanın ayağa kalkması ve kaldırılması gerektiğini, Basın İlan Kurumu komisyonunun yüzde 4’e, KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, medya emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, 24 Temmuz’un sansürün kaldırılmasının yıl dönemi olduğunu dikkat çekerek, “Osmanlı’nın özellikle son zamanlarında çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde sansürün kaldırılması olarak adlandırılmaktadır. Bunun için de 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Bu nedenle demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir.” diye konuştu.

“BİK KOMİSYONU YÜZDE 4’E, KDV YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLMELİ”

Medyalarının en önemli sorununun istihdam, ekonomik gelir ve vergi yükleri olduğuna dikkat çeken Demir, “Medyaların ekonomik olarak güçlü olması, istihdamı da beraberinde getirmektedir. Bugün binlerce iletişim fakültesi mezunu genç meslektaşlarımız işsiz durumdadır. İstihdamın artması için, medyaların kapanmaması, birleştirilmemesi, daha çok ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerekir. Basın İlan Kurumu’nun yerel medyalar üzerinden aldığı yüzde 15 komisyon ve yüzde 20 KDV yeniden gündeme alınmalı, komisyon yüzde 4’e, KDV ise yüzde 1’e düşürülmelidir. Basın İlan Kurumu, medyalardan aldığı yüzde 20 KDV’yi de gelir olarak almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin tanıtım reklamları, yerel medyanın yaşaması ve istihdamın artması için önemlidir.” diye konuştu.

“İŞKUR, MEDYA ŞARTLARINI HAFİFLETMELİ, GAZETECİLERE YEŞİL PASAPORT VERİLMELİ”

Geçmiş yıllarda İŞKUR tarafından medyalara sağlanan istihdama yönelik 9 aylık teşvik, son 4 yıldan buyana maalesef 3 ay olarak verildiğini, istihdam şartlarının da ağırlaştırıldığına dikkat çeken Demir, “İletişim fakültesi mezunu yüzlerce meslektaşımız, farklı sektörlerde çalışmak durumunda kalmıştır. İşkur, istihdamın artması için 9 aylık teşvik sistemine geri dönmek zorundadır. Meslektaşlarımızın önemli sorunlarından birisi de, yeşil pasaport konusudur. Basın kartı bulunan meslektaşlarımızın yurtdışı seyahatlerinde gri pasaport yerine devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatların kullandığı yeşil pasaport verilmesi şarttır.” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMIMIZI BURUK KUTLUYORUZ”

Medya ve gazetecilerin sorunlarının büyük olduğu bir 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı buruk kutladıklarını ifade eden İGF Genel Başkanı Mesut Demir, mesleki kuruluş olarak medya ve gazetecilerin sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceklerini, çözüme kavuşması için gerekli tüm görüşme ve çalışmaların süreceğini ifade ederek, “Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.