BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

İşte 29 Ocak Çarşamba günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

Malatya Darende’ye itfaiye hizmet binası inşa ediyor Malatya Darende’ye itfaiye hizmet binası inşa ediyor

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Kaynak: igf