BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.
İşte 29 Ocak Çarşamba günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...
- Hamas heyeti ateşkes sonrası Külliye'de
- 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük şüphe izi kalmayacak
- Dervişoğlu'ndan 'kaçış planı' iddiası'
- Askerlik hizmet yerleri belli oldu
- Marmara'da müsilaj pinaları etkiliyor
- İzmir'in kalbine dev yatırım...
- Yüksek elektrik faturası ödeyenler 1 Şubat'a dikkat!
- Savaşan İHA'lar için son başvuru 20 Şubat...
- İstanbul hafta boyunca güneşli
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"Haber paylaşınca güzel..."
Kaynak: igf