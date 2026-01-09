İGF Genel Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Anadolu yerel medyasının ekonomik sıkıntılarının ciddi boyutta olduğunu, vergi yüklerinin hafifletilmesi ve Basın İlan Kurumu tarafından ek gelir sağlanması gerektiğini belirtti.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı.

'İŞSİZ GAZETECİ SAYISI KORKUNÇ SEVİYEDE'

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, Anadolu yerel medyalarının ülkenin demokrasi simidi olduğuna dikkat çekerek, 'Anadolu insanı, ülkesinde ve şehrinde yaşanan gelişmeleri yerel medyalardan takip etmektedir. Haberlerin televizyonlardan izlenme oranı yüzde 10'lara düşerken, internet medyalarından okunma oranı yüzde 90'lara çıkmıştır. Bu gerçeklere rağmen internet medyaları hak ettiği geliri alamamakta, işsiz gazetecilerin sayısı ise korkunç seviyeye yükselmiştir. Medyalardan alınan KDV ve vergi oranı da, ekonomik sıkıntıların yaşanmasına katkı sağlamaktadır. Bu konuda radikal adımların atılması kaçınılmazdır.' dedi.

'SGK, KDV VE VERGİDE YENİ DÜZENLEME YAPILMALI'

İletişim Fakültesi mezunu genç gazetecilerin medyalarda istihdam edilemediğinin altını çizen Demir, 'Bugün İletişim Fakültesi mezunu genç meslektaşlarımız, kafelerde garson, marketlerde kasiyer olarak çalışmakta, bir çoğu da işsiz evde beklemektedir. Ekonomik sıkıntıda olan yerel medyalarımız, Basın İlan Kurumu'nun zorunlu istihdamını ekonomik sıkıntılardan dolayı dışardan sigortalı gösterip maaş vermeyerek çözmek durumunda kalmıştır. Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi reklam alan internet medyaları, SGK, KDV ve vergi yükleri altında ezilmiş, gelirleri sosyal medya yüzünden ciddi şekilde düşmüştür. Bu nedenle istihdamdan kaçan yerel medyalarının gelirlerinin arttırılması için tüm kurumlar ve meslek kuruluşları birlikte hareket etmelidir' ifadelerini kullandı.

'BİK ÖZEL SEKTÖR İLANLARINI MEDYALARDA YAYINLATACAK PROJEYİ BİRAN ÖNCE BAŞLATMALI'

Belediyelerin yerel medyalara destek oranının da yeterli olmadığını ifade eden Demir, 'Belediyeler, reklam ve ilanlarında sosyal medya hesaplarına büyük bütçeler ayırırken, yerel medyalara daha az bütçe vererek sürece katkı sağlamıştır. Basın İlan Kurumu'na büyük görev düşmektedir. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'a sunduğumuz medya raporunda, kamu kurum ve kuruluşları, gıda, otomotiv ve tekstil başta olmak üzere özel sektör reklamlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve resmi reklam alan internet medyalarında yayınlanmasına yönelik öneri sunduk. Bugün kamu bankaları, bakanlıklar, kamu kuruluşlarının videolu reklam ve duyuruları, izlenme oranı yüzde 10'lara kadar düşen ulusal televizyon kanallarına ciddi bütçeler verilerek yayınlatılmaktadır. Halbuki, videolu reklamlar yerel internet medyalarında yayınlansa, milyonlarca kişiye ulaşacaktır. Basın İlan Kurumu, oluşturacağı reklam birimi ile ilgili kuruluşlardan ve özel firmalardan çok rahatlıkla reklamları alarak yerel medyaların ekonomik sıkıntılarına çare olabilir. Yerel medyaların ekonomik gücü artarsa, istihdama da ciddi faydası olacaktır.' diye konuştu.

'BASIN MESLEK ODASI MEDYALARA CAN SİMİDİ OLACAK'

Medyaların en önemli sorununun basın meslek odası olduğuna da vurgu yapan İGF Genel Başkanı Mesut Demir, şunları kaydetti:

'Bugün internet medyalarına ait şirketler ve firmaların kayıt olabileceği bir odası yoktur. Yoldan geçen birini muhabir yapmak artık çok kolaylaşmıştır. Bu duruma son verecek tek çözüm yolu Basın Meslek Odası'dır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın öncülüğünde basın meslek odasının kurulması çalışması yapılması gerekmektedir. Bu konunun çözümü için İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız.'

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili de mesajlar veren Genel Başkan Mesut Demir, vefat eden tüm meslektaşlarına Allah'tan rahmet dilerken; karda, yağmurda, depremde, savaşta canları pahasına onurlu mesleği yapmaya çalışan tüm meslektaşlarının da 10 Ocak Çalışan ve Çalışamayan Gazeteciler Günü'nü kutladı.