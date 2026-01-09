Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisikleti yalnızca bir spor aracı olmaktan çıkararak günlük yaşamın önemli bir parçası haline getiriyor.Sağlıklı yaşamı teşvik eden ve trafik yükünü azaltan TUBİS, SAKBİS ve TRİPY sistemleri, 2025 yılı verileriyle başarılı bir tablo ortaya koydu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir'in sağlıklı yaşamı teşvik eden ve trafik yükünü azaltan bisiklet kiralama seçenekleri TUBİS, SAKBİS ve TRİPY, 2025 yılında on binlerce kullanıcıya ulaşarak çevreci ve sağlıklı ulaşımın şehir genelinde yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı.

TUBİS, 4 bin 214 kullanıcıya ulaşırken şehir içi ulaşımda ekonomik bir alternatif olan SAKBİS, bin 141 kişiye hizmet verdi. Elektrikli bisiklet sistemi TRİPY ise 90 binin üzerinde üyeye ulaştı.

Uzun süreli ve 1, 3, 6 ve 12 aylık esnek paketlerden bisiklet kiralama imkânı sunan TUBİS, 2025 yılında 4 bin 214 kullanıcıya ulaştı.

TUBİS başvuruları yalnızca belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılırken, teslimatlar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden gerçekleştiriliyor. Kullanım sürecinde yaşanabilecek lastik patlaması veya zincir kopması gibi teknik sorunlar ise belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak gideriliyor.

Şehir içi ulaşımda pratik bir seçenek sunan SAKBİS, 15 noktada bulunan 120 bisikletle hizmet veriyor. 2025 yılında bin 141 kişinin yararlandığı sistem, yeni yıldan itibaren dakikalık ücreti 1 TL olarak hizmet verecek.

Yenilenen altyapısıyla SAKBİS bisikletleri artık 'Tazı' uygulaması üzerinden kiralanabiliyor. Kullanıcılar kare kod okutarak bisiklet kilidini açıp sürüşe başlayabiliyor. Kent genelindeki istasyonlar düzenli olarak kontrol edilerek hizmet kalitesi korunuyor.

TRİPY GENÇLERİN TERCİHİ OLDU

Elektrikli bisiklet sistemi Tripy, özellikle gençler arasında yoğun ilgi görüyor. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren 770 elektrikli bisiklet, 2025 yılında 90 binin üzerinde üyeye ulaştı.Tripy kullanıcıları bugüne kadar toplam 418 bin kilometreden fazla yol kat etti. Sistem, şehir içi ulaşımı hem pratik hem de çevreci hale getiriyor.