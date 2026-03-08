Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de kullanılan araç plakalarıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat çekerek, standart dışı plaka kullanımının yasak olduğunu ve gerekli durumlarda değişim yapılması gerektiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde araç plakalarına ilişkin kamuoyunda oluşan soru ve yanlış bilgileri gidermek amacıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türkiye'de kullanılan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basıldığı, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özelliklerinin bulunduğu ve herhangi bir değişim zorunluluğu olmadığı belirtildi.

Ancak bazı durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerektiği ifade edildi:

APP (STANDART DIŞI) PLAKA KULLANIMI

Standart ölçülere uygun olmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış plakaların kullanımı yasak. Bu durumda araç sahiplerinin polis veya jandarmaya başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması, noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması ve TŞOF yetkili birimlerinde plakalarını bastırmaları gerekiyor.

TŞOF MÜHÜRLÜ PLAKALARIN NİTELİK VE ÖLÇÜLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Araç sahipleri noterden plaka basım talep belgesi alarak, TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabiliyor.

Açıklamada, standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanacağı ve araçların uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebileceği hatırlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağını belirterek, vatandaşların yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmalarının önemine dikkat çekti.