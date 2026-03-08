Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada kadınların Türkiye'nin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ve babalık izninin 10 güne yükseltilmesine yönelik düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rolüne vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin gelişiminde kadınların büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle farklı ülkelerdeki kadınları da tebrik ederek savaşlar, terör olayları ve şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar için rahmet diledi. Kadınların tüm zorluklara rağmen çalışkanlıkları ve üretkenlikleriyle Türkiye'nin bugün geldiği seviyede önemli pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, 'Ülkemizdeki tüm kadınlara Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına ve demokrasimizin güçlenmesine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum.' dedi.

Kadınların iş gücüne katılımında önemli artışlar yaşandığını belirten Erdoğan, göreve geldiklerinde yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34,7'ye yükseldiğini söyledi. Kadın istihdam oranının ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,7'ye çıktığını ifade etti. Siyasette de kadın temsilinin arttığını belirten Erdoğan, 2002 yılında 24 olan kadın milletvekili sayısının son seçimlerde 119'a yükseldiğini ve Meclis'teki temsil oranının yüzde 19,83'e ulaştığını kaydetti.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda 'sıfır tolerans' ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan düzenlemeler, 6284 sayılı kanun, kadın konuk evleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri gibi uygulamalarla önemli adımlar atıldığını belirten Erdoğan, kadınların ihtiyaç duyduklarında Alo 183 hattı ve KADES uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat destek alabileceğini ifade etti.

Bugün sadece ikna odalarında ikna edilemeyen hanım kardeşlerimiz değil; onların çocukları da her kurumda çalışıyor, iş ve siyasette başarılarıyla temayüz ediyor.



Artık kadınlar, inançlarına uygun yaşamak ile hayallerindeki mesleği yapmak arasında tercihte bulunmaya zorlanmıyor.: pic.twitter.com/q9mbF45bYY Antalya'da 100. Yıl Bulvarı'nda asfalt çalışmaları sürüyor İçeriği Görüntüle March 7, 2026

Öte yandan aile ve çalışma hayatına ilişkin yeni bir düzenlemeyi de duyuran Erdoğan, doğum izni ve babalık izni sürelerinin artırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meclis'e sunduğumuz kanun teklifiyle kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Ayrıca özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de 5 günden 10 güne yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bayramdan sonra yasalaşmasını ümit ediyoruz' dedi.