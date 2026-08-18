Ticaret Bakanlığı himayesinde, TİM organizasyonuyla düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 50'den fazla küresel pazaryeri ve 5 binin üzerinde üst düzey katılımcının buluşacağı zirvede, Türk üretici, marka ve ihracatçıların küresel e-ticaret fırsatları ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürerken, İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin ikincisi için geri sayım başladı. 'Beyond Borders - Sınırların Ötesinde' temasıyla düzenlenecek IGEXX 2026, 3-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde küresel e-ticaret sektörünün önemli aktörlerini Türk firmalarıyla bir araya getirecek.

Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Latin Amerika'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan 50'den fazla küresel pazaryerinin katılacağı zirvede, 5 binin üzerinde üst düzey katılımcının ağırlanması hedefleniyor.

Zirvenin 3 Eylül'deki ilk günü tamamen B2B görüşmelerine ayrılacak. Türk ihracatçılar, küresel pazaryerlerinin yöneticileri ve uluslararası alıcılarla birebir görüşerek ürün ve markalarını tanıtma, hedef pazarlara giriş fırsatlarını değerlendirme ve yeni ticari bağlantılar kurma imkânı bulacak.

IGEXX 2026'nın resmi açılışı ise 4 Eylül'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılacak. 4 ve 5 Eylül'de dört ayrı sahnede gerçekleştirilecek panel, sunum ve çalıştaylarda; yapay zekâ ve ajan tabanlı ticaret, otonom alışveriş, veri odaklı büyüme, küresel pazaryeri stratejileri, akıllı lojistik, fintek, sosyal ticaret ve çok kanallı perakende gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Zirvede ayrıca küresel pazarlarda güven, mevzuata uyum, yeni büyüme modelleri ve dijital ekonominin artan enerji ihtiyacının ticarete etkileri de değerlendirilecek.