Moskova Şehir Turizm Komitesi; Türkiye'deki MICE ve etkinlik planlayıcılarına özel imkânlar sunmak ve Rusya başkentindeki ticari etkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla, Moscow MICE Rewards destek programını başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Komite tarafından geliştirilen program; MICE acenteleri, etkinlik ve toplantı planlayıcıları, teşvik gezisi uzmanları, profesyonel konferans organizatörleri (PCO), seyahat yönetim şirketleri ve bünyesinde MICE departmanı bulunan tur operatörleri de dâhil olmak üzere geniş bir sektör profesyoneli kitlesine hitap ediyor. Finansal olmayan bu stratejik girişim, Temmuz 2026 itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı.

Moscow MICE Rewards programı, organizatörlerin Moskova'daki etkinliklerini katılımcılar için daha unutulmaz ve etkileyici kılmalarına yardımcı oluyor. Etkinliğin formatına ve ölçeğine bağlı olarak sağlanan destekler arasında; özel karşılama mektupları, Moskova hediye setleri, otellerde geleneksel karşılama törenleri, şehrin simge yapılarına ücretsiz giriş biletleri, markalı karşılama pankartları, Moskova Çay Saati ikramları, yapay zekâ destekli fotoğraf noktaları, VIP hediye setleri ve kültürel performanslar yer alıyor.

Program yalnızca bir destek aracı olarak değil, aynı zamanda delegelerin ziyaretini bütünsel olarak geliştiren bir deneyim olarak tasarlandı. Bu yaklaşım organizatörlere; etkinliklerine güçlü bir destinasyon bileşeni ekleme, katılımcılar arasında daha sıcak bir ilk izlenim yaratma, Moskova'nın kültürel kimliğini programa entegre etme ve konuklarına iş gündeminin ötesine geçen deneyimler sunma fırsatı tanıyor.

Puanlama Sistemi ve Başvuru Şartları

Sağlanacak desteğin seviyesi, şeffaf bir puanlama sistemi ile belirleniyor. Puanlar; katılımcı sayısı, otel kategorisi, konaklama süresi ile Moskova'nın konaklama ve etkinlik altyapısının kullanımı gibi temel kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor. Etkinlik programına gala yemekleri, şehir turları, takım çalışması aktiviteleri, konferans salonları veya konsept mekân kiralamalarının dâhil edilmesi durumunda ekstra puanlar tanımlanıyor.

Sertifikalı Moskova MICE Elçileri (Moscow MICE Ambassadors) program kapsamında özel avantajlardan yararlanıyor. Bu prestijli statüye sahip olmak, puanlama sisteminde ekstra avantaj sağlayarak organizatörlerin daha yüksek destek seviyelerine ulaşmalarını ve Moskova'daki etkinlikleri için en kapsamlı destek paketlerine erişmelerini kolaylaştırıyor.

Program; Rusya'da yerleşik olmayan, kayıtlı şubesi veya temsilciliği bulunmayan ve Moskova'da iş etkinlikleri, konferanslar veya teşvik gezileri düzenleyen uluslararası etkinlik planlayıcıları ile MICE acentelerinin katılımına açık olacak. Katılmak isteyen organizatörler başvurularını RUSSPASS Business platformu üzerinden iletebiliyor.

Moskova, Küresel MICE Merkezi Konumunu Güçlendiriyor

Moskova, şehrin amiral gemisi niteliğindeki uluslararası MICE etkinliği Meet Global MICE Congress'e 4. kez ev sahipliği yaparak küresel bir MICE merkezi olarak konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Bu yıl 16-17 Aralık 2026 tarihlerinde Moskova'da gerçekleşecek MGMC 2026, BRICS ve Küresel Güney ülkelerinden sektörün önde gelen aktörlerini ve üst düzey uzmanlarını bir araya getirecek.