Yaz sıcaklarının etkisini hissettirdiği İstanbul’da, yolculuk konforunu korumak amacıyla İETT’nin eş zamanlı klima kontrolleri başladı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in bizzat katıldığı denetimlerde; genel müdür yardımcıları, daire başkanları, müdürler ve şefler yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, yaz aylarında yükselen sıcaklara karşı yolcuların konforunu korumak amacıyla kent genelinde eş zamanlı klima incelemeleri yapıyor. Bu kontrollerde otobüslerin soğutma sistemlerinin verimliliği titizlikle ölçülüyor.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de katıldığı ekip; genel müdür yardımcıları, daire başkanları, müdürler ve şeflerden oluşuyor. İETT yöneticileri, en yoğun sıcaklığın hissedildiği öğle saatlerinde İstanbul’un farklı bölge ve güzergâhlarındaki araçları tek tek kontrol ederek klima performansını gözlemliyor.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DE DENETLENİYOR

Sadece İETT filosundaki otobüslerle sınırlı kalmayarak, kent genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri de kapsamlı incelemeye tabi tutuluyor. Tüm araçlarda soğutma performansı ölçülerek yolcunun serin ve rahat seyahat etmesi hedefleniyor.

Yolcu memnuniyetini temel öncelik olarak belirleyen İETT, yaz aylarının en sıcak günlerinde dahi konforlu ve kesintisiz toplu ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyor.