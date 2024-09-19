İpsala’da önceki gün gerçekleşen Çeltik Hasadı törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buradaki törenin ardından İpsala, Uzunköprü ve Edirne’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve il protokolü İpsala’da yapım çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesinde incelemede bulundu.

Protokol OSB’de Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş tarafından kurulacak Çeltik İşleme ve Pirinç Paketleme Tesisinin yapılacağı alanı yerinde inceleyerek, bilgi aldı

ÇAKMAK BARAJI ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve il protokolü ile daha sonra da Çakmak Barajı Sulama inşaatını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi DSİ yetkililerinden aldı.

Suyun verimli kullanımını önceleyen yatırımlar ile birlikte bölgemize değer katarak son 22 yılda Edirne'de gerçekleştirilen 226 projeye ilave olarak 14.1 milyar ₺ değerinde 15 tesis daha kazandırılıyor.

Yumaklı burada yaptığı açıklamada “Ülkemizin geleceğine ve üreticilerimizin ihtiyacına yönelik sulama projeleri üretmeye devam edeceğiz.”dedi

EDİRNE VALİLİĞİNE ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çakmak Barajı’nın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

Sezer burada bakan Yumaklı’yı bir portre hediye etti

EDİRNE İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

İbrahim Yumaklı daha sonra Edirne Valisi Yunus Sezer ile birlikte Edirne Tarım İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette müdürlük personeli ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilimiz genelinde yürütülen tarımsal hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TARIM SEKTÖRÜ İLE BİR ARAYA GELDİ

İbrahim Yumaklı, Edirne Valisi Yunus Sezer ile birlikte tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Sektör temsilcileri buluşması öncesi üreticilerimizin ürünlerinin yer aldığı stantları gezen Bakan Yumaklı, Edirnemize özgü ürünlerin bulunduğu “Edirne Yöresel” standındaki ürünleri inceledi.

Programda, tarım sektörüne yönelik projeler, yatırımlar ve yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Daha sonra üreticilere söz verilerek ihtiyaçları ve talepleri değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.