"Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu hesaptan yapılan paylaşıma yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kapsamlı yürüttüğü çalışmada sosyal medya hesabının yöneticisi 14 yaşındaki bir çocuk yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde yapılan bir paylaşımın tespit edildi.

Yapılan incelemelerde sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu belirlendi. Ayrıca, aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin de paylaşıldığı anlaşıldı.

E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de karışıklık çıkarmak isteyen ve provokasyonlarına çocukları alet etmeye çalışan kişilerin tek tek tespit edilip adalete teslim edileceği belirtirken, konuya ilişkin soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü bildirildi.