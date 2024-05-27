IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devralarak, enerjideki uzmanlığını İtalya’ya taşıyacak.İSTANBUL (İGFA) - IC Enterra tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Bundan sonraki süreçte, İtalya’daki yatırım fırsatlarının ivedilikle değerlendirilmesi ve kuvvetli bir yenilenebilir enerji portföyü kurulması hedeflenmektedir” denildi.

IC Holding’in enerji sektöründeki 26 yıllık birikimi ve uzmanlığıyla faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA), tecrübesini ülke sınırları dışına taşıma hedefi doğrultusunda İtalyan Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devraldı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, “İtalya’da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat çerçevesinde şirketimizin yüzde 100 ortağı olduğu yeni bir şirket kurmaya ve/veya var olan şirketlerin hisselerini devralmaya yönelik Yönetim Kurulu kararımız, 15 Mayıs 2024 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda, Eterna Green S.r.l. ünvanlı şirketin yüzde 100 hissesinin devralınması işlemi 27 Mayıs 2024 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Tescil işlemlerini takiben tüm yasal prosedür tamamlanmış olacaktır. Bundan sonraki süreçte, İtalya’daki yatırım fırsatlarının ivedilikle değerlendirilmesi ve kuvvetli bir yenilenebilir enerji portföyü kurulması hedeflenmektedir" denildi.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok devir işlemi ile ilgili, “Amacımız, yenilenebilir enerji alanında yurt dışında da var olmak. Bu yönde ilk adımı; piyasa koşulları, kaynak verimliliği gibi ana kriterlerde önde çıkan İtalya’da attık. Yönetim Kurulumuz tarafından verilen yetki doğrultusunda İtalya’da yenilenebilir enerji alanında yatırımlar yapmak üzere bir yapılanmaya gittik. Eterna Green S.r.l.’in devralınmasıyla İtalya’da rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, belirli bir aşamaya gelmiş projeleri veya işletmede olan projeleri satın almak gibi çeşitli girişimler aracılığıyla güçlü bir portföy oluşturacak ve yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğimizi yurt dışında farklı ülkelere yaymak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYECEK

Türkiye’de toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, mevcut santrallerinin yanı sıra yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyor. Yurt dışı çalışmalarıyla birlikte, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanan şirket, depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmalarını da sürdürüyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji, bu yatırımlar da dikkate alındığında 2026 yılı sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyünde yaklaşık 1.200 MW’a ulaşmayı hedefliyor.