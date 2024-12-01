İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) engelli çocuğu olan 10 bin kadına 5 bin lira maddi destek sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Özel gereksinimli bireyler ve onlara bakım verenler sosyoekonomik ve kültürel kaynaklara erişimde engellerle karşılaşıyor. Engelli çocuğunun bakımını üstlenirken toplumsal ve ekonomik hayatın dışında kalan kadınlar özellikle temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluklar yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek’ projesiyle, engelli çocuğu olan kadınların, toplumsal ve ekonomik zorluklar karşısında yanında olmayı amaçlıyor.

ÖDEMELER OCAK AYINDA

3 Aralık 2024’de duyurusu yapılacak olan nakdi destek, Ocak ayından itibaren İstanbulluların hesaplarına yatırılmaya başlanacak. 10 bin kişiye, 5 bin TL yatırılacak olup vatandaşlardan herhangi bir belge istenmeyecek.

DESTEK KRİTERLERİ NELER?

Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek kapsamında; İstanbul'da ikamet eden ve özel gereksinimli çocuğu olan kadınlara bu durumu belgelemeleri koşuluyla yılda bir defa nakdi destek sunulacak.

Destek kriterleri ise;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

İstanbul’da ikamet ediyor olması

%40 ve üzeri engel raporu ve ÇÖZGER raporu bulunması

Sosyal inceleme durumuna göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş olması