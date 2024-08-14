İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’ye bronz madalya kazandıran İBB Spor Kulübü sporcuları, Nafia Kuş Aydın ve Buse Tosun Çavuşoğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ağırlayıp, tebrik etti. Olimpiyat oyunlarındaki organizasyon başarısı ve izleyici disiplinine dikkat çeken İmamoğlu, “Umarım biz de İstanbul’da yapmak istiyoruz. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu, layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da sizin de inşallah güçlü bir şekilde yarışacağınız Avrupa Oyunları’nda birlikte yaparız” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’ye bronz madalya kazandıran İBB Spor Kulübü sporcuları, Nafia Kuş Aydın (taekwondo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu’nu (güreş) Saraçhane’deki makam odasında ağırlayıp, tebrik etti. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, İBBSK ve Kadın Güreş Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman ve İBBSK Taekwondo Teknik Direktörü Ali Özen de buluşmada, milli sporcular Aydın ve Çavuşoğlu’nu yalnız bırakmadı.

“GURURLA İZLEDİK”

Aydın’ın taekwondo müsabakasını izlediğini, Çavuşoğlu’nun maçını ise seyahat sırasına denk geldiği için seyredemediğini belirten İmamoğlu, “Gururla izledik seni Dilek'le. Gecenin o vakti bekledik, bekledik. Ayağınıza sağlık. Tüm madalya alan sporcularımızı tebrik ediyoruz. Ama tabii kendi kulübümüzün de bu önemle olimpiyatta madalyayla dönmesi, bizi ayrıca gururlandırdı. Size, emeği geçen hocalarımıza, tabii ki kulübümüzün başkanımızdan yöneticilerine, emekçilerine teşekkür ederiz. Nice başarılar dileriz. Başarı daim olsun. Kadınların çok başarılı olduğunu da görüyorum bu arada spordaki oranından falan. Açıkçası beni o da çok ayrıca gururlandırıyor. Çok mutlu olduk. Daha iyilerine inşallah” dedi.

RONALDO VE LEBRON JAMES’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

İmamoğlu, madalyalı sporcularımızdan Aydın’ın, “2016’da ben, Rio için elemeye girdim. İstanbul'da yenildim. Tokyo'ya 56 gün kala kasım koptu. Orada bir sakatlık yaşadım. Tekerlekli sandalyeyle hatta buraya geldim. Şimdi bronz madalyayla geldim. Bir sonraki olimpiyata altın madalyayla döneceğim” sözlerinden sonra, yaşadığımız çağda sporcuların 40’lı yaşlara kadar müsabakalara çıkabildiğini belirtti. Dünyaca ünlü sporcular Cristiano Ronaldo ve LeBron James’i örnek olarak gösteren İmamoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları’nda hemen her spor branşına gösterilen ilgilinin çokluğuna dikkat çekti. İmamoğlu, “Dedim ki; ‘Bizim İstanbul’da, çocuklarımıza spor yapmayı, sporu izlemeyi ve olimpiyatın, olimpiyat ruhunun ne olduğunu anlatmamız lazım.’ O tribünlerin coşkusu da aslında bir spor eğitiminin sonucu. İnanılmaz ve her sporun o disiplinine de uygun hareket ediyorlardı. Nerede susulacak, nerede alkışlanacak… İsterse başka bir milliyetten olsun, fark etmiyor. Muhteşem bir izleyici disiplini vardı. Bu bakımdan tebrik ediyorum gerçekten Fransızları. Umarım biz de İstanbul’da yapmak istiyoruz. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu, layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da sizin de inşallah güçlü bir şekilde yarışacağınız Avrupa Oyunları’nda birlikte yaparız” ifadelerini kullandı.

“BU VİZYONLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

İBB Spor Kulübü’nün amatör branşlara verdiği destekle öne çıktığını belirten İmamoğlu, “Birkaç farklı branşlarda daha üst ligleri hedefler pozisyonda o oldu dönem dönem ama biz, kesinlikle, özellikle olimpik branşlar, özellikle de amatör sporlar ve bireysel sporlar konusunda olabildiğince daha yüksek seviyede hem bütçesiyle hem tesisleriyle hem sporcularıyla beraber yaşadığı ve yakaladığı aile ve güçlü profesyonel ortamıyla, ülkemizin lokomotifi olmak zorunda. Bu vizyonla da yola devam edeceğiz. Bu konuda da sizin özellikle bu olimpiyatlarda başarınızın onlara da moral olacağını hem bu işin içinde emek veren yöneticilerimizden, hocalarımıza herkese moral olacağını, bunun ne kadar keyifli bir şey olduğunu hissederek daha da büyüteceklerine eminim. Sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: “SİZLERİ UTANDIRMADIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

2024 Paris Olimpiyatları’nda, güreş dalında 68 kiloda bronz madalya kazanan Çavuşoğlu, “İBB adına benim kazanmış olduğum ikinci madalya. İlkinde altın madalya kazanmıştım. Bu madalyam da olimpiyat madalyası altın değerinde benim için. Umarım bundan sonra daha iyisini dünya şampiyonlarında tekrar yaşatmak nasip olur” şeklinde konuştu. İBBSK yöneticilerine ve hocalarına teşekkür eden Çavuşoğlu, “Her şey gayet güzel gitti. Ben de sizleri utandırmadığım için mutluyum” dedi.

AYDIN: “HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Taekwondo dalında 67 kiloda bronz madalya kazanan Aydın da üzerinde emeği olan herkese teşekkür ederek, “İstanbul Büyükşehir'in ben sporcusu değil, gerçekten evladı oldum. Ben sürekli tesiste kalan bir sporcuyum orada. Cebeci Spor Kompleksi'nde. Aşçısından tutun, orada temizlik yapan ablaya kadar orada o kadar güzel bir bağ oldu ki yani. Kazandığımda, geldiğimde onların tepkisi o kadar inanılmazdı ki. Birlikte başardık gerçekten. Bu süreçte bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Fatih Keleş Başkanımla birlikte, inşallah daha güzel başarılar kazandıracağımıza biz inanıyoruz yürekten. Çünkü biz, bunları başarabilecek potansiyelde sporcularız. Umuyorum her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

KELEŞ: “YİNE GÜZEL HABERLERLE YANINIZDA OLACAĞIZ”

Kendilerine verdiği destekten dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini suna Keleş ise, “Bugün iki madalyayla yanınızdayız. Ama Paralimpik Oyunlar da devam ediyor. Orada da çok değerli sporcularımız olacak. Onlardan da madalya beklentimiz yüksek. Umuyorum oradan da yine güzel haberlerle yanınızda olacağız. Tüm dileğimiz ve çalışmamız bu yöndedir” dedi.