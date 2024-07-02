‘Hülya Avşar Cup T200 Master Tenis Turnuvası’nın ödül töreni 30 Haziran 2024, Pazar günü Ataşehir Taç Spor Tesisleri’nde düzenlenen kokteyl ile gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - 700’ü aşkın sporcunun katıldığı ‘Hülya Avşar Cup T200 Master Tenis Turnuvası’ kapsamında farklı yaş gruplarında birinci olan sporculara ödülleri verildi.

Turnuvaya verdiği destek dolayısıyla Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş’a da Hülya Avşar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Ödül töreninde konuşma yapan Hülya Avşar, tenis sporuna 23 yıldır destek verdiğini belirterek, “Bu turnuvalarla maddi koşulları uygun olmayan genç sporcularımızı da katkı sağlıyoruz. Bu nedenle ben de tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum, katkılarınız çok önemli.” dedi.

Plaketini Hülya Avşar’dan alan Dr. Yasemin Savaş, “Hülya Avşar’ın tenise verdiği desteği görmek beni de motive ediyor, bana rol model oluyor kendisi. Bu tür organizasyonların içinde olmak ve bu organizasyonlara vakit ayırmak beni mutlu ediyor. Sporun her dalını çok önemsiyorum. Hastalarım için de tüm vücut zayıflama programlarında spor yapılması gerektiğini kesinlikle belirtiyorum. Bununla birlikte, tenis benim için başka bir spor. Ben medikal estetik hekimiyim ve tenisin de estetik bir spor olduğunu düşünüyorum. Oynamaktan çok da keyif alıyorum. Andre Agassi’nin de dediği gibi tenis bir oyundan fazlasıdır, bir yaşam tarzıdır.” dedi.

Ödül töreninin ardından kokteylle devam eden etkinlikte sporcular turnuvanın stresini attı.