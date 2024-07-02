Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu Taha Erkam Usta, Gençler Avrupa Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya kazanan ilk sporcu unvanını alarak Slovakya’da tarih yazdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin milli kano sporcusu Taha Erkam Usta, 27-30 Haziran tarihleri arasında Slovakya’da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda yarıştı.

Nefes kesen mücadelede kano üzerinde üst düzey bir performans sergileyen Usta, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak tarih yazdı.

TÜRKİYE İLK KEZ

Türkiye’nin Avrupa Gençler Şampiyonası’nda kano branşında aldığı ilk madalyaların sahibi olan Usta, Sakarya’ya ve ülkesine büyük bir başarı kazandırdı.

K2-1000 metre yarışlarında ikinci, K2-500 metre yarışlarında üçüncü olan sporcumuz geriye ülkesine büyük bir zaferle döndü. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Rahmi Kaan Karahan ise Sakarya’nın sporcusuna bu zorlu mücadelede eşlik ederek zaferin mimarlarından biri oldu.

“TARİHİ BAŞARI İÇİN TEBRİK EDİYORUZ”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Slovakya’nın başkenti Bratislava’da 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün milli kano sporcusu Taha Erkam Usta, K2-1000 metre yarışlarında gümüş, K2-500 metre yarışlarında bronz madalya kazanarak ülkemizin kano branşında Avrupa Şampiyonalarındaki ilk zaferini getirdi. Sporcumuz Taha Erkam Usta’yı tarihi başarısı için tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.