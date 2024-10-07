Son günlerde artan kadın cinayetlerine karşı Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Hukuk Fakültesi ve MYO ‘de okuyan Üniversite öğrencileri siyah giyinerek tepki gösterdiTarık SEKER / BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Gemlik Kampüsünde yer alan Gemlik TOG, Hukuk Topluluğu, Adalet Topluluğu, Denizcilik Topluluğu, Temyiz Hukuk Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu, Farazi Davalar Komisyonu, Dil Topluluğunun ortaklaşa gerçekleştirdiği eyleme katılım yoğun oldu.

Dekanlık binası önünde yapılan basın açıklamasında kadın ve çocuk cinayetlerinin son bulması ve suçluların en ağır bir şekilde cezalandırılması istendi.

Toplulukların ortak olarak hazırladığı basın açıklamasını topluluklar adına Aysel Ahmadova okudu.

Aysel Ahmadova basın açıklamasında şunları söyledi “ Ülkemizde artan şiddet olayları, kadın cinayetleri ve intihar vakaları, öte yandan tüm insanlığın gözleri önünde işlenen bir soykırım ve acımasızca öldürülen binlerce kadın ve çocuk. İnsanoğlunun geldiği bu nokta bir yandan bizi ürpetirken bir yandan da kötülükle savaşmak konusunda ne kadar gayretli olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Eğer bugün kötü olana dur diyemezsek yarın her şey için geç olması çok muhtemeldir. Ve eğer kız ve erkek çocuklarımıza yaşanılası bir dünya, yaşanılası bir ülke, yaşanılası bir toplum bırakmak istiyorsak; şimdi, bugün harekete geçmeliyiz. En başında caniliğe ve canilere dur demeliyiz."

Basın açıklamasının ardından sessizce derslerine geçtiler