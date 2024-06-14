Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı.

Hakim ve Savcılar Kurulu 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görev yeri değişen hakim ve savcılara başarılar diledi.

İdari ve adli yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz