Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararname, HSK’nın resmi internet sitesinde yayımlanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK’nın 2025 Yılı Ana Kararnamesi’nin tamamlandığını duyurdu.
Kararname, HSK’nın resmi web sitesi (http://hsk.gov.tr) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda görevlerini sürdürdüğünü vurguladı.
Bakan Tunç, “Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hâkim ve savcılarımız, aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.