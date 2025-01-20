Türk savunma sanayiinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı!ANKARA (İGFA) -Savunma sanayinin gözdesi olan HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi atışlı test faaliyetlerini sürdürüyor.

Seri üretim atışlı testlerin birini daha başarıyla tamamlanırken, başarı, savunma sanayimizin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurduğunu anımsatarak, bu gurur verici başarıda emeği geçen başta Aselsan, Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlıı personeli olamk üzere tüm alt yüklenicilere teşekkür etti.

???????? HİSAR-O: Atışlı Test Faaliyetinde Tam İsabet!Türk savunma sanayiinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı! ????Bu başarı, savunma sanayimizin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik… pic.twitter.com/L61hHVTDkI— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) January 18, 2025

Prof. Dr. Görgün, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yükselişi, her geçen gün daha da güçlenerek devam ettiğinin altını çizdi.