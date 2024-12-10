Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birliği tarafından Mumbai’de mobilya sektörüne yönelik gerçekleştirilen Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti, Türkiye-Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınmasına öncülük ediyor.İZMİR (İGFA) - Hindistan’ın hızla büyüyen mobilya pazarı, Türk mobilya ihracatçılarının globalleşme hedefleri için bir sıçrama tahtası olabilir.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birliği tarafından 2-7 Aralık 2024 tarihinde Mumbai’de mobilya sektörüne yönelik gerçekleştirilen Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti, Türkiye-Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınmasına öncülük ediyor.

HİNDİSTAN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN DEV PAZAR

Ticaret heyetinin Mumbai’de organize edilmesini stratejik bir adım olarak değerlendiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Hindistan önemli bir ithalatçı ama Türkiye’nin payı 1,5 milyar dolar ithalat içerisinde 16,5 milyon dolar ihracatla çok düşük kalıyor. Hindistan 1,4 milyarlık nüfusuyla, dünya mobilya pazarında hızla yükselen bir güç. Beş yıl önce 5 milyar dolar olan mobilya sektör büyüklüğünün şu an 24 milyar dolara ulaşması ve 2029’da 50 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye’nin bu büyük pazardaki payının henüz çok düşük olması, firmalarımız için büyük fırsatlar barındırıyor. Şu anda pazara girmek için çok uygun bir zaman. Hindistan pazarı, Türk mobilya sektörümüz için keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel. Ticaret heyetinin merkezi olarak seçilen Mumbai, Hindistan’ın ticaret ve iş dünyasının kalbi konumunda. Mumbai Ticaret Heyetimiz, firmalarımız için önemli bir adım oldu. Şimdi, hedefimiz bu temasları kalıcı iş ortaklıklarına dönüştürmek." dedi.

GÜÇLÜ MESAJ: "DAHA FAZLA FAALİYET, DAHA FAZLA İHRACAT"

Hindistan’ın dünyanın 5’inci büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, TİM Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe, Koordinatör Başkanımız Sayın Jak Eskinazi’nin her konuşmasında altını çizdiği “Daha fazla pazarlama faaliyeti, daha fazla sektörel ticaret heyeti, daha fazla milli katılım fuarı, daha fazla Turquality projesi dolayısıyla daha fazla ihracat” vizyonu doğrultusunda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Daha fazla pazarlama faaliyeti ile ihracatımızı güçlendirmeye kararlıyız. Mobilya sektörü özelinde Hindistan’a uzun zaman sonra ticaret heyeti gerçekleştiriliyor. Başkonsolosumuz, Ticaret Ateşemiz bizi Hindistan’da görmekten çok memnun oldu.” diye konuştu.

HİNDİSTAN’DA BAŞARININ ANAHTARI: TASARIM, MARKA VE NETWORK

Güngör, “Hindistan’da büyüme oranı çok yüksek. Çok kültürlü yapısı, Türklere olan sempatik yaklaşımı ve yabancılara açık iş ortamıyla Mumbai, Hindistan pazarına giriş için ideal bir başlangıç noktası. Ayrıca, Bengaluru gibi şehirlerde yer alan dijital ticaret platformları ve güçlü altyapılar, sektöre yönelik fırsatların altını çiziyor. Amazon ve Pepperfry gibi e-ticaret devlerinin merkezlerinin bulunduğu Bangalore, Türk mobilyacılar için cazip birer iş ortaklığı alanı sunuyor. Hintli tüketicilerin birebir ilişkilere önem vermesi, iş bağlantılarımızın sürdürülebilir olması için kilit rol oynuyor. Hindistan pazarında başarılı olmak için tasarım ve marka algısının güçlü olması gerekiyor. Sektörde mimarların karar alıcı konumda olması nedeniyle güçlü bir network oluşturmak sektör oyuncuları için bir zorunluluk” dedi.