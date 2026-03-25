Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Ticaret Odası iş birliğinde hayata geçirilen '2026 Eskişehir Yılı' projeleri kapsamında her ayın 26'sında düzenlenen indirim günleri, kent ekonomisine canlılık katmaya devam ediyor. Esnafın yoğun ilgisiyle büyüyen uygulama, hem vatandaşlara avantajlı alışveriş fırsatı sunuyor hem de yerel ticareti destekliyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu ay da 26'sında gerçekleştirilecek indirim günleri için hazırlıklar sürerken, Eskişehirli esnaflar kampanyaya destek vermeyi sürdürüyor. Kent genelinde birçok işletme, belirledikleri özel indirim oranlarıyla vatandaşları cazip fırsatlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen esnaflar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek kayıt yaptırabiliyor. Başvuru yapan işletmelerin isimleri, belediyenin resmi internet sitesi olan eskisehir.bel.tr adresinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında duyuruluyor.

Öte yandan kampanyaya dahil olan firmalar, uygulayacakları indirim oranlarını da bildirerek tüketicilere şeffaf bir alışveriş deneyimi sunuyor. Katılımcı işletmelerin isimleri ayrıca kent genelindeki 6 LED ekranda yayınlanarak geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen indirim günleri, Eskişehir'de alışverişi hareketlendirirken, esnaf ile vatandaş arasında güçlü bir dayanışma köprüsü kurmaya devam ediyor.