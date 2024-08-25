Hepsiburada, Dünya Köpek Günü’nde Patili Dostlara Destek sayfasını açıyorİSTANBUL (İGFA) - Kurtaran Ev’in çip ve karne sponsoru Hepsiburada, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü’nde Patili Dostlara Destek sayfasını açıyor.

Patili Dostlara Destek sayfasından verilen siparişler teslimat adresi seçmeye gerek kalmadan doğrudan Kurtaran Ev Derneği’ne teslim ediliyor. Destek sayfasında indirimli fiyatlarla satışa sunulan mama, mama kabı, taşıma kutusu gibi ürünlerin satışından Hepsiburada hiçbir gelir elde etmezken ürünlerin teslimatı HepsiJet tarafından ücretsiz yapılıyor. Hayvanseverler, Patili Dostlara Destek sayfasından sadece alışveriş yaparak değil, sayfayı çevreleriyle paylaşarak da dayanışmanın büyümesine katkı sağlıyor.

Kurtaran Ev’in çip ve karne sponsorluğunu da üstlenen Hepsiburada, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için takip, tedavi ve iyi koşullarda barındırmayı ilk adım olarak görüyor.

Patili Dostlara Destek sayfasıyla Kurtaran Ev Derneği’nin yaşam alanlarındaki kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına iş ortakları ve müşterileriyle birlikte destek oluyor. Sayfadaki ürünler derneğin bakımındaki hayvanların ihtiyaçlarına göre güncelleniyor. İlk aşamada test amaçlı sınırlı bir kitleye açılan Patili Dostlara Destek sayfasından verilen ilk siparişler, HepsiJet tarafından Kurtaran Ev Derneği’ne ulaştırıldı.