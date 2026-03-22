Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın en iddialı kayak merkezlerinden birini yöneten Erciyes A.Ş., bayram sevincini pistlere taşıdı. Erciyes A.Ş. personeli, kayak merkezine akın eden kayak severlere pistte bayram şekeri ikram ederek yüzlerini güldürdü.

KAYSERİ (İGFA) - 2025-2026 sezonu bitmeden 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, 'Bayramda evdeyiz, kapılarımız açık' sloganıyla Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bayram tatilinin kayak sezonuna denk gelmesi ve ara tatilin bayram ile birleşmesiyle birlikte kayak severler Erciyes'e akın etti. Son yılların en yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye'nin gözde kayak merkezi Erciyes'te sezon bayram tatilini de içine aldı ve Erciyes yine tatilcilerin gözdesi oldu.

Erciyes Kayak Merkezi yöneticileri de bayram tatili için Erciyes'e gelen misafirlerine sürpriz yaparak pistler üzerinde bayramlarını kutladı ve şeker ikramında bulundu.

Yerli ve yabancı birçok kayak severi ağırlayan Erciyes'te misafirler yapılan bu sürprizden oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Sezonun devam ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde Nisan ayı sonuna kadar kayak yapılabileceği tahmin ediliyor.