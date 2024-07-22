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Bu sezon Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde toplam 12 takım mücadele edecek.

Geçen sezonu, dördüncü sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en iyi derecesini elde eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, sezonun açılış maçında ligin yeni ekibi olan Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji A.Ş. Hentbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 1 Eylül Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Fikstür çekimine Nilüfer Belediyespor Kulüp Müdürü Kenan Daştan, Hentbol Takımı Şube Temsilcisi Adalet Yılmaz ve İdari Menajer Metin Güner katıldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında DEPSAŞ Enerji A.Ş. Hentbol Spor Kulübü ile karşılaşacak. BURSA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen fikstür çekimi ile Erkekler Süper Ligi'nin yeni sezon takvimini belirledi.