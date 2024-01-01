Hematoloji hastası çocuklar, genç gönüllülerden oluşan Ahenk Leo Kulübü’nün Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde düzenlediği yeni yıl partisinde 2024’e merhaba dediler. İyileşmiş, ayakta ve yatan hastaların katıldığı partide çocuklar müzikli eğlence, sihirbazlık gösterisi, palyaço, balon şov gibi etkinliklerle hep beraber gönüllerince eğlendiler.

Ahenk Leo Kulübü Başkanı ve üyelerinden oluşan gönüllü gençler, yılbaşında hastanede tedavisi devam eden ve tedavisi tamamlanmış olan 4-17 yaş arası çocukların katıldığı partide onlara kapılarını açan hastane yönetimi, doktor ve çalışanlarına çok teşekkür etti.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Malbora ve Prof. Dr. Avni Atay bu yılbaşı partisinin hematoloji hastası çocuklara moral ve motivasyon katarak tedavi süreçlerine de destek vereceğini söyledi.