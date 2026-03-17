Gebze Teknik Üniversitesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı hayatın her alanına dokunan, iki önemli organizasyonla kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Huzurevi sakinlerinin sanatçı Ünal Dursun öncülüğünde gündüz sergilediği sanatsal performanslar ayakta alkışlanırken, akşam YASDER ev sahipliğinde kurulan iftar sofrası asırlık çınarlar ile geleceğin teminatı gençleri bir araya getirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü desteğiyle Gebze Huzurevi tarafından, Yaşlılara Saygı Haftası'na özel anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri Şef Ünal Dursun yönetiminde sahne alarak müzik, tiyatro ve darbuka performansları sergiledi. Sanatın yaşının olmadığını kanıtlayan bu gösterimler izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Programın sonunda, etkinliğe desteklerinden dolayı GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Meral Elçi'ye, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca, huzurevi sakinlerini konsere hazırlayan Şef Ünal Dursun'a plaket sunulurken, Gebze Huzurevi Müdürü Büşra Işık tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Etkinliklerin devamında, GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Yaşlıları Destekleme ve Sevme Derneği (YASDER) iş birliğiyle maneviyatı yüksek bir iftar organizasyonu düzenlendi.

Ramazan ayının bereketli sofrasında bir araya gelen YASDER sakinleri ve GTÜ öğrencileri, kuşaklar arası bir gönül köprüsü kurdu. Gençlerin büyüklerin tecrübelerinden ilham aldığı, asırlık çınarların ise anılarını paylaştığı bu samimi sohbet ortamı, kültürel değerlerin pekiştirilmesine katkı sağladı. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

