Dünyanın protein ihtiyacını 3 öğün karşılayarak, 2025 yılında 4 milyar 46 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde 23 firmayla temsil edildi.

İZMİR (İGFA) - Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500 Listesi'nde de 25 firmayla güçlü bir şekilde yerini aldığı bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, sektörün TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde de 23 firmayla yer alarak ihracat gücünü perçinlediğini dile getirdi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2025 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 46 milyon dolarlık ihracatın yüzde 54'ünün TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'ndeki 23 firma tarafından yapıldığını paylaşan Atakan, 'İhracat şampiyonları listesindeki firmalarımız 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştılar. Su ürünlerinden kanatlıya, yumurtadan süt ürünlerine gıda güvenliğine büyük önem veren 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Son yıllarda döviz kurlarının mevcut durumu nedeniyle dezavantajlı bir konumda olsak da ihracatımızı artırmayı başardık. 2026 yılının 5 aylık döneminde ihracatımızı yüzde 6'lık artışla 1 milyar 572 milyon dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonunda ihracatımızın 4,5 milyar dolara ulaşması için çaba göstereceğiz' şeklinde konuştu.

ZİRVENİN İLK ÜÇ SIRASINDA EGELİ İHRACATÇILAR YER ALDI

Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İSO 500 Listesi'nde 11 üyesiyle yer almışken, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesine 14 üyesinin girmesinin gururunu yaşadı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe en çok ihracat yapan 3 firma Muğla'da yerleşik ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin üyesi.

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde sektörünün birincisi olurken, genel sıralamada 5 basamak yükselerek 61. Sıranın yeni sahibi oldu. Kılıç Deniz Ürünleri, 2025 yılında ihracatını yüzde 19,2'lik artışla 342,7 milyon dolardan 408,4 milyon dolara taşıdı.

Gümüşdoğa Su Ürünleri 14 basamak yükseldi

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ikinci sırada Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. yerini korudu. Gümüşdoğa Su Ürünleri, 2024 yılında 303,4 milyon dolar olan ihracatını 2025 yılında yüzde 29,5'luk artışla 392,9 milyon dolara taşırken, TİM İlk 1000 sıralamasında 14 basamak yükselerek 65. Sıraya adını yazdırdı.

Noordzee su ürünleri üçüncü oldu

TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe üçünü sıradaki Noordzee Su Ürünleri İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 157,5 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Noordzee Su Ürünleri, 2024 yılına göre 19 basamak yükseldi ve 200. sıranın yeni sahibi oldu.