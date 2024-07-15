İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan “TR-METALENDEKS” Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi Haziran ayı sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin de yer aldığı ‘TR-METALENDEKS’ haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Nisan-Haziran döneminde yüksek bir dalgalanma gösteren endekste, çalışma gün sayılarının değişimi ihracat performanslarını gölgeledi. Geçen yılın aynı ayına göre 3 çalışma günü daha az yaşandı.

Açıklanan sonuçlara göre, haziran ayında ihracat pazarlarında durgunluk devam ederken beklenen toparlanmanın ötelendiği, özellikle siyasi ve jeopolitik gelişmelerin pazarları baskılamaya başladığı açıklandı. Metal ihracatının değer olarak miktar ve fiyat gelişmelerine bağlı kalmaya devam ettiği, ikinci çeyreğin son ayında çalışma gün sayısının yine önemli ölçüde azalması ile ihracatta miktar ve değer olarak düşüş yaşandığı belirtildi.

İHRACAT MİKTAR VE DEĞER ENDEKSİNDE GERİLEME

Endeksin haziran ayı sonuçlarına göre; metal sanayi ihracat miktar endeksi haziran ayında çalışma gün sayısının önemli ölçüde azalması ile düşüş gösterdi. Endeks mayıs ayında 150,6 puan iken 2024 haziran ayında 115,2 puana geriledi. Miktar endeksi haziran ayında çalışma gün sayısının azalmasının olumsuz etkilerini yaşarken pazarlarda da durgunluğun devam ettiği belirtildi. TL’nin değerlenmede sıkıntı yarattığının kaydedildiği endeks sonuçlarına göre, metal sanayi ihracat değer endeksi miktardaki düşüşe bağlı olarak 179,8 puandan 139,2 puana geriledi. İhracat birim fiyatlarındaki sınırlı artışa rağmen ihracat değer olarak düşüş yaşadı.

İHRACAT BİRİM FİYATLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Metal sanayi ihracat birim değer endeksinin ise haziran ayında sınırlı ölçüde yükseldiğinin belirtildiği sonuçlara göre, endeks mayıs ayında 119,4 puan iken haziran ayında 120,9 puana çıktı. Haziran ayında bakır ve alüminyum ile demir çelik fiyatlarında yaşanan gerileme ve ihracat pazarlarında fiyatların düşürülmesi baskısına rağmen ihracat birim fiyatlarında artış yaşandı. İhracat birim fiyatları mayıs ayında ortalama 4,46 dolar/kg iken haziran ayında 4,52 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Talep tarafında ikinci çeyrekte beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğinin ifade edildiği endeks sonuçlarına göre, ihracat pazarlarında faiz indirimlerinin ötelendiği, üçüncü çeyrekte durağan pazarların ihracatı yine olumsuz etkileyeceği açıklandı.

Alınan ihracat siparişlerinin haziran ayında sınırlı düşüş gösterdiği bilgisinin paylaşıldığı endeks sonuçlarına göre, haziran ayında alıcıların fiyat baskısı ve fiyat indirim taleplerinin devam ettiği, artan rekabet baskısı ile de alınan siparişlerde ihracat birim fiyatlarının düştüğü ve sipariş alınan müşteri sayısındaki genel daralma eğiliminin yavaşlayarak sürdüğü belirtildi. Alınan ihracat siparişlerindeki kâr marjlarının artan küresel rekabetin de etkisiyle gerileme eğilimi içinde olduğu, ancak haziran ayında kâr marjlarında düşüşün önemli ölçüde durağanlaştığı ifade edildi. Ekonomide uygulamaya başlanan sıkılaştırma politikalarının etkilerinin görülmeye başlandığının açıklandığı rapor sonuçlarına göre, alınan ihracat siparişlerinde tahsilat süreleri haziran ayında çok sınırlı ölçüde uzadı, yurtiçinden alınan siparişler haziran ayında yavaşlayarak düştü. Çalışma gün sayısının azalması ile üretim haziran ayında düştü.

TEMMUZ AYINDA BEKLENEN EN ÖNEMLİ GELİŞME ÇALIŞMA GÜN SAYISINDAKİ NORMALLEŞME

Ham madde ve girdi stoklarının bir önceki aya göre sınırlı artış gösterdiğinin belirtildiği haziran ayı endeks sonuçlarına göre, haziran ayında yurtiçi ve ihracat siparişlerindeki gerileme nedeniyle ham madde ve girdi stokları giderek durağanlaştı. Yurtiçi ve yurtdışı zayıf talep nihai ürün stoklarında durgunluğa neden oldu.